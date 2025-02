Nahost-Reise

Beste Freunde: Marco Rubio (l.) und Benjamin Netanjahu bei ihrem Treffen. (Evelyn Hockstein / Pool Reuters / AP / dpa)

Beide Politiker betonten nach dem Gespräch, man wolle gemeinsam daran arbeiten, dass der Plan von US-Präsident Trump für den Gazastreifen umgesetzt werde. Netanjahu sprach von einer "mutigen Vision". Rubio forderte in diesem Zusammenhang die völlige Zerschlagung der militant-islamistischen Hamas in dem Palästinensergebiet. Außerdem dürfe der Iran als die größte Gefahr für die Sicherheit der Region keine Atomwaffen entwickeln.

Der Plan Trumps sieht die Übernahme des Gazastreifens durch die USA und die Zwangsumsiedlung der dort lebenden Palästinenser in Nachbarländer vor. Dies wird von allen anderen Staaten der Region abgelehnt; auch die EU ist dagegen. Rubio will das Thema auch bei Besuchen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Saudi-Arabien erörtern.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.