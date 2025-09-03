Südkaribik

US-Außenminister Marco Rubio (picture alliance / Consolidated News Photos / Francis Chung - Pool via CNP)

Er sagte, das Schiff habe eine unmittelbare Gefahr für die Vereinigten Staaten dargestellt. Rubio kündigte zudem weitere Operationen dieser Art an. Frühere Bemühungen um eine Eindämmung des Drogenschmuggels hätten nicht gefruchtet. Präsident Trump hatte zuvor erklärt, das Schiff sei von der venezolanischen Bande Tren de Aragua betrieben worden. Diese wird von Washington als Terrororganisation eingestuft. Trump sagte, die Aktion sei notwendig gewesen, um eine unmissverständliche Botschaft an lateinamerikanische Kartelle auszusenden. Bei dem Angriff wurden demnach elf Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.