US-Außenminister Rubio zu Gast bei Indiens Premierminister Modi (picture alliance / Indian Prime Minister Narendra Modi on X via AP / Uncredited)

Bei dem Treffen ging es unter anderem um die Lage im Nahen und Mittleren Osten. Laut einer Mitteilung von Modis Büro bekräftigte der indische Premier die Unterstützung seines Landes für Friedensbemühungen. Der US-Botschafter in Indien, Gor, teilte in einem Beitrag auf Sozialen Medien mit, dass auch Möglichkeiten zur Vertiefung der Zusammenarbeit unter anderem in den Bereichen Sicherheit und Handel besprochen worden seien. Rubio habe Modi zudem im Namen von US-Präsident Trump zu einem Besuch ins Weiße Haus eingeladen.

Morgen steht ein Treffen Rubios mit dem indischen Außenminister Jaishankar auf dem Programm. Am kommenden Dienstag ist dann eine Konferenz von Rubio und Jaishankar mit den Außenministern Australiens und Japans geplant. Die sogenannte Quad-Gruppe will ihre Zusammenarbeit im Indopazifik ausbauen.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.