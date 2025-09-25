Rüstung
US-Außenministerium genehmigt Verkauf an Waffen und Ausrüstung für künftige F-35 Kampfjets der Bundeswehr

Das US-Außenministerium hat den Verkauf von Raketen für die künftigen F-35- Kampfflugzeuge der Bundeswehr genehmigt.

    Näherer Blick auf die graue Rakete mit weißer Spitze, die an dem Flugzeug befestigt ist. An ihr hängt ein roter Wimpel.
    Eine Luft-Luft-Rakete AIM -120 AMRAAM an einem Eurofighter der Bundeswehr (Archivfoto) (IMAGO / Björn Trotzki)
    Den Angaben zufolge handelt es sich um sogenannte Luft-Luft-Raketen mittlerer Reichweite. Der Auftragswert beläuft sich demnach auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Laut US-Außenministerium hat die Bundesregierung den Kauf von mehr als 400 Raketen sowie Zusatz-Ausrüstung beantragt. Damit solle Deutschlands Fähigkeit, Bedrohungen zu begegnen, unterstützt werden. Das grundlegende militärische Gleichgewicht in der Region werde durch das Rüstungsgeschäft nicht verändert, hieß es in Washington.
    Diese Nachricht wurde am 26.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.