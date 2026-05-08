"Interview der Woche"

Blick auf die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau (picture alliance / Sven Hoppe)

Germain erklärte, man müsse solchen „Geschichtsrevisionismus“ bekämpfen. Demnach gebe es Tendenzen, die historische Darstellung des Holocaust umzuschreiben, die Verantwortung dafür herunterzuspielen und die Verbrechen des Holocaust auf andere abzuwälzen.

Befreiung von Konzentrationslagern „amerikanische Spitzenleistung“

Im Blick auf das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945, vor 81 Jahren, sagte Germain, die Befreiung Europas und vieler Konzentrationslager sei aus US-Sicht ein „Beispiel für eine amerikanische Spitzenleistung“. Mit der Befreiung von Dachau, Mauthausen und anderen Konzentrationslagern hätten die Vereinigten Staaten „das Beste“ gezeigt, „was wir als Amerikaner und als Menschen sind“, so Germain. Die Sicht auf den Gedenktag 8. Mai habe sich in den USA nicht verändert, seit Donald Trump US-Präsident sei.

Ihre Aufgabe als US-Sondergesandte für Holocaustfragen sei es, für Holocaust-Überlebende und deren Erben „ein gewisses Maß an Gerechtigkeit zu erreichen“. Dazu gehöre auch, sich für die Rückgabe und Entschädigung des Eigentums von Juden einzusetzen, das während des Holocaust enteignet worden sei. Zudem gehe es ihr um „korrekte Gedenk- und Aufklärungsarbeit zum Holocaust“ – gegen die Verzerrung und Leugnung der Shoah.

„Holocaust Education“ nicht gescheitert

Das Konzept der „Holocaust Education“, also der Aufklärung über die Shoah, sei trotz des weltweit wachsenden Antisemitismus nicht gescheitert, betonte Germain. Man brauche aber neue Ansätze, vor allem, um junge Menschen zu erreichen. Diese bezögen Nachrichten vor allem aus sozialen Medien. Man müsse ihnen den Holocaust deshalb „über Tiktok-Videos, Instagram und Snapchat näherbringen“.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.