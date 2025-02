Besuch in Kiew

Der US-Sondergesandte für Russland und die Ukraine, Keith Kellogg (Boris Roessler / dpa - Pool / dpa / Boris Roessler)

Zum Auftakt seines Besuchs in Kiew sagte Kellogg, den USA sei vollkommen klar, dass solche Garantien für die Souveränität der ukrainischen Nation wichtig seien. Der US-Beauftragte will sich drei Tage in der Ukraine aufhalten. Geplant sind unter anderem Gespräche mit Präsident Selenskyj. Dieser äußerte sich kritisch über das amerikanisch-russische Treffen in Saudi-Arabien, bei dem ohne ukrainische oder europäische Beteiligung über den Weg zu einer Friedenslösung gesprochen wurde. Selenskyj warf den USA vor, Russland dabei geholfen zu haben, die internationale Isolation zu verlassen.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.