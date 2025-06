Auslandssender

Erneut hat die US-Regierung hunderte Mitarbeiter von Voice of America entlassen. (picture alliance / Anadolu / Fatih Aktas)

Das gab die zuständige Behörde bekannt. Eine dort von Präsident Trump eingesetzte Beraterin erklärte, mehr als 600 Beschäftigte hätten Kündigungen erhalten. Diesen Angaben zufolge wurde die Belegschaft seit März bereits um 85 Prozent reduziert. Insgesamt blieben noch 250 Mitarbeiter übrig.

Einem Bericht der "New York Times“ zufolge ist der Sender Voice of America am stärksten von den Kündigungen betroffen. Der Behörde unterstehen außerdem noch Sender wie Radio Free Asia oder Radio Free Europe und Radio Liberty.

Der US-Präsident wirft Voice of America vor, anti-amerikanische Propaganda zu verbreiten. Der Sender wurde 1942 gegründet. Sein Ziel ist es, unabhängige Nachrichten auch in Ländern mit eingeschränkter Pressefreiheit zugänglich zu machen. Bis vor der Kündigungswelle verbreitete der Sender sein Programm in mehr als 40 Sprachen. Laut "New York Times" sind es jetzt nur noch vier.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.