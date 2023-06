Der US-Schriftstellers Cormac McCarthy (picture alliance / dpa / The Pulitzer Prizes)

Der für Romane wie "No Country for Old Men" und "The Road" bekannte Schriftsteller starb im Alter von 89 Jahren in Santa Fe, New Mexico, wie die Verlagsgruppe Penguin Random House mitteilte. McCarthy galt als einer der bedeutendsten Gegenwartsautoren der USA. Der 1933 geborene Schriftsteller gewann im Laufe seiner Karriere zahlreiche Preise, darunter den Pulitzer-Preis und den National Book Award.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.