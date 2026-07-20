Bald vollkommen dígitalisiert - die Börse. (imago/UPI Photo)

Das für den Handel mit Wertpapieren zentrale Wall-Street-Unternehmen DTCC hat diese Woche einen zukunftsweisenden Praxisversuch gestartet. Kauf und Verkauf einer Aktie, Anleihe oder einer gebündelten Auswahl davon wie eines ETFs werden dabei "tokenisiert". Das bedeutet: Jeder Handelsvorgang damit wird geprüft und als eine Art digitaler, fälschungssicherer Kassenzettel - ein sogenannter Token - abgespeichert. Genutzt wird dafür die Speichertechnologie der "Blockchain", die bereits Grundlage für Kryptowährungen wie Bitcoin ist.

Der Wertpapierhandel wird auf diese Weise massiv beschleunigt und die Gebühren für Anleger dürften in Zukunft weiter sinken.

Aktie in einer Sekunde gekauft, Kauf abgewickelt aber erst in ein bis zwei Tagen

Jeder, der etwa eine Aktie verkaufen möchte, braucht ein Gegenüber, das sie auch kaufen will. Damit man sich nicht selbst darum kümmern muss, gibt es im Börsenhandel Zwischenstellen, die die Verkaufsgeschäfte abwickeln; eine davon ist in den USA die DTCC, die "Depository Trust & Clearing Corp.". Ein Wertpapierkauf oder -verkauf wird zwar binnen Sekundenbruchteilen wirksam, die endgültige Abwicklung und Eigentumsübertragung im Hintergrund (das sogenannte "Settlement") dauert aber in der Regel ein bis zwei Werktage. Genau das soll die Tokenisierung ändern und künftig quasi in Echtzeit leisten. Der Vorgang ist im Grunde vergleichbar mit einem Hauskauf: Die Unterschrift auf dem Kaufvertrag ist zwar rasch geleistet. Es dauert aber Wochen, bis der Verkauf im Grundbuch steht.

Die Tokenisierung gilt als einer der letzten Schritte hin zu einer vollständigen Automatisierung des Börsenhandels.

BlackRock, Vanguard, JPMorgan Chase, Goldman Sachs - viele wollen auf die Blockchain

Für den Praxistest der DTCC werden Wertpapier-Transaktionen nun in großem Umfang auf die Blockchain gebracht. Beteiligt sind Börsengiganten wie die Investmentgesellschaften BlackRock und Vanguard oder die Banken JPMorgan Chase und Goldman Sachs , wie unter anderem das Wall Street Journal berichtete. Insgesamt nehmen fast 40 Konzerne teil, deren Wertpapiere die DTCC verwahrt und für den Handel bereitstellt. Im Oktober soll das Tokenisierungs-Programm dann offiziell in den Regelbetrieb gehen. Alle Unternehmen können die DTCC dann anweisen, bestimmte Transaktionen in Tokens umzuwandeln und über die Blockchain abzuwickeln.

Insgesamt verwaltet die DTCC Wertpapiere im Wert von mehr als 114 Billionen US-Dollar. Nach Angaben der leitenden Mitarbeiterin Nadine Chakar werden jährlich Transaktionen im Umfang von rund 4 Billiarden US-Dollar abgewickelt. Da keine Blockchain dies alleine händeln könne, arbeite man mit verschiedenen Partnern wie Canton und Stellar zusammen, erklärte sie im Bloomberg-Podcast Trillions

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.