Der Aktienindex Dow Jones Industrial verzeichnete zu Handelsbeginn ein Minus von knapp drei Prozent. Die Technologiebörse Nasdaq gab um vier Prozent nach.

Als Reaktion auf die Zollpolitik der USA brachen heute weltweit die Börsenkurse teils massiv ein. Der Deutsche Aktienindex Dax verlor zum Handelsstart rund zehn Prozent. An der japanischen Leitbörse in Tokio fiel der Nikkei-Index zeitweise um mehr als acht Prozent. In Hongkong brach der Hang Seng Index um über 13 Prozent ein. Auch die Börsen in London, Shanghai, Seoul und Sydney verzeichneten deutliche Verluste.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.