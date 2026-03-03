Nach Angaben des saudischen Verteidigungsministeriums entstanden ein kleinerer Brand und geringer Sachschaden. Der US-Fernsehsender Fox News meldete, zum Zeitpunkt des Angriffs sei niemand in dem Gebäude gewesen.
Vor der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad kam es am zweiten Tag in Folge zu Auseinandersetzungen bei Protesten gegen den Irankrieg. Sicherheitskräfte setzten Wasserwerfer gegen Demonstranten ein, die Steine warfen.
In der jordanischen Haupstadt Amman wurde die amerikanische Botschaft nach einer nicht näher bezeichneten Drohung vorübergehend evakuiert.
Das Außenministerium in Washington forderte die US-Bürger in mehr als einem Dutzend Ländern des Nahen Ostens zur unverzüglichen Ausreise auf.
