Das amerikanische Außenministerium teilte mit, man habe Hinweise erhalten, dass möglicherweise ein schwerer russischer Luftangriff bevorstehe. US-Bürger sollten sich darauf vorbereiten, bei Luftalarm sofort Schutzräume aufzusuchen.

Medienberichten zufolge hatten die USA der Ukraine vor wenigen Tagen erlaubt, US-Raketen mit längerer Reichweite für Angriffe auf Ziele in Russland zu verwenden . Gestern hatte das Verteidigungsministerium in Moskau erklärt, die Luftabwehr habe in der Grenzregion Brjansk erstmals Raketen vom Typ ATACMS abgeschossen. Die Führung in Moskau drohte mit Reaktionen.