Todesurteil

Nach Angaben des Innenministeriums soll er seinen ägyptischen Vater geschlagen und erwürgt und die Leiche später verstümmelt haben. Ein Sprecher des US-Außenministeriums teile mit, amerikanische Diplomaten hätten den Inhaftierten im Juli besucht. Dabei sei nicht festgestellt worden, dass er zu Unrecht verurteilt worden sei.

Laut Amnesty International finden in kaum einem Land so viele Hinrichtungen statt wie in Saudi-Arabien. Lediglich in China und im Iran werden noch mehr Menschen mit dem Tod bestraft.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.