Nach Kritik an Trump

Halligan war im September von Präsident Trump für den Posten der Staatsanwältin nominiert worden. Ihr Vorgänger hatte sich geweigert, Strafverfahren gegen Comey und James einzuleiten.

Die Anwälte von Comey sehen sich mit der Klageabweisung in ihrer Kritik bestätigt, dass Trump Rache an ihrem Mandanten nehmen wollte. Der damalige FBI-Direktor hatte nach Trumps erstem Wahlsieg 2016 zu Vorwürfen einer russischen Eimischung in die Wahl ermittelt. Direkt nach Trumps Amtsantritt entließ der Präsident Comey. Generalstaatsanwältin James zog den Zorn Trumps auf sich, als sie einen Prozess anstrengte, in dem Trump und dessen Firma wegen Finanzbetrugs verurteilt wurden.

