Trump-Dekret

US-Bundesrichter setzt Einschränkung des Geburtsrechts auf Staatsbürgerschaft erneut aus

In den USA versucht ein Bundesrichter erneut, gegen die Anordnung von Präsident Trump vorzugehen, die automatische US-Staatsbürgerschaft per Geburt einzuschränken. Obwohl der Oberste Gerichtshof eigentlich landesweite Blockaden durch Bundesrichter begrenzt hat, verhängte der Richter Laplante aus New Hampshire eine neue einstweilige Verfügung. Diese solle in sieben Tagen in Kraft treten.