Social Media

Mit diesem Schritt sollten persönliche Daten vor Zugriffen der chinesischen Regierung geschützt werden, schrieb Gouverneur Gianforte auf Twitter. Ab dem 1. Januar 2024 dürfen App-Stores die Anwendung TikTok nicht mehr anbieten, sonst drohen hohe Geldstrafen. Außerdem darf das Unternehmen in dem Bundesstaat nicht mehr tätig sein. Nutzerinnen und Nutzer selbst müssen keine Strafen fürchten.

TikTok steht im Verdacht, mit der Führung in Peking zu kooperieren und Daten weiterzugeben. Die amerikanischen Behörden befürchten zudem politische Einflussnahme durch chinesische Geheimdienste. Das Verbot in Montana gilt als Test für ein mögliches landesweites Verbot in den USA.

