"Rich Men North of Richmond"

US-Countrymusiker Oliver Anthony wehrt sich gegen Vereinnahmung durch Republikaner

Der US-Musiker Oliver Anthony, dessen Country-Song "Rich Men North of Richmond" in der vergangenen Woche die US-Charts gestürmt hatte, hat sich gegen die Vereinnahmung durch republikanische Politiker gewehrt. Es sei ärgerlich, wenn Menschen bei Auftritten in konservativen Nachrichtensendern versuchten, sich mit ihm zu identifizieren, "als wäre ich einer von ihnen", klagte Anthony in einem auf Youtube veröffentlichten Video.

26.08.2023