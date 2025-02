Nach Wahlniederlage

Die Parteizentrale der Demokraten in der US-Hauptstadt Washington (AFP / SAUL LOEB)

Die Wahl fiel auf den bisherigen Parteichef im Bundesstaat Minnesota, Ken Martin. Er folgt Jaime Harrison, der als Reaktion auf die Präsidentschaftswahl auf eine erneute Kandidatur verzichtete. In seiner Antrittsrede kündigte Martin an, die Politik der Demokraten auf die Menschen der Arbeiterklasse zu fokussieren. Außerdem wolle seine Partei sich für Diversität und für Minderheiten einsetzen. Martin erklärte an die Adresse von US-Präsident Trump, die Demokraten seien nun eine neue Partei - so wörtlich - ohne Samthandschuhe.

Einer Umfrage aus der vergangenen Woche zufolge haben derzeit 31 Prozent der Wähler in den USA eine positive Meinung von der Demokratischen Partei. Die Republikaner von Trump erreichten in derselben Umfrage 43 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.