Reaktionen

Während zahlreiche republikanische Politiker den Militärschlag größtenteils begrüßten, sprachen Vertreter der oppositionellen Demokraten von einer illegalen Aggression. Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Schumer, forderte eine Unterrichtung des Kongresses über den Militäreinsatz.

Chinas Regierung äußerte sich besorgt über die militärischen Angriffe der USA und Israels auf den Iran. Das Außenministerium in Peking forderte einen sofortigen Stopp. Die nationale Souveränität, Sicherheit und territoriale Integrität des Iran müssten respektiert werden.

In Deutschland kritisierte Bundeskanzler Merz das Verhalten der Führung in Teheran. In einer Mitteilung des Bundespresseamtes rief er den Iran dazu auf, sofort die militärischen Angriffe auf Israel und andere Partner in der Region einzustellen. Merz teilte zudem mit, es müssten neue Bemühungen aufgenommen werden, um zu einer Verhandlungslösung mit dem Iran zu kommen.

Die EU-Außenbeauftragte Kallas kündigte eine Sondersitzung der Außenminister aller EU-Staaten per Videokonferenz an. Sie teilte in Brüssel mit, die EU verurteile die iranischen Angriffe auf Länder in der Region.

