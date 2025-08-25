Der US-Demokrat Jeffries (Archivbild) (AP/dpa/J. Scott Applewhite)

Es gebe keinerlei Grundlage dafür, Bundestruppen dorthin zu schicken, sagte Jeffries dem Sender CNN. Er warf Trump vor, eine Krise heraufzubeschwören. Der Gouverneur von Illinois, Pritzker, äußerte sich ähnlich. Er verwies darauf, dass es keinen Notstand gebe, der einen solchen Einsatz rechtfertige. Der amerikanische Präsident erwägt die Entsendung der Nationalgarde in weitere Bundesstaaten, die von den Demokraten regiert werden. Er deutete in einer Auseinandersetzung mit dem Gouverneur von Maryland, Moore, an, auch in dessen Staat Bundessoldaten zu schicken. Zuvor hatte Trump bereits von denkbaren Einsätzen in Chicago und New York gesprochen. Beide Städte werden ebenfalls von den Demokraten regiert. Der Präsident begründete dies erneut mit einer angeblich zunehmenden Kriminalität und Obdachlosigkeit.

