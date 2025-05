Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Dem 28-jährigen werde vorgeworfen, einen verheerenden Anschlag auf die Vertretung geplant zu haben, erklärte US-Justizministerin Bondi. Demnach rief er auf Facebook dazu auf, sich ihm anzuschließen wenn er - so wörtlich - die Botschaft niederbrenne. Zudem habe er Präsident Trump mit dem Tod bedroht. Laut dem Ministerium besitzt der Mann neben der US-Staatsbürgerschaft auch den deutschen Pass.

Den Gerichtsdokumenten zufolge wurde er vergangene Woche in einem Hotel in Israel festgenommen und an die USA überstellt. Wie die Zeitung "Times of Israel" berichtet, hatte er in der Nähe der US-Vertretung einen mit Sprengstoff gefüllten Rucksack zurückgelassen.

