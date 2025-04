Blondie-Schlagzeuger Clem Burke war fast von Anfang an dabei, jetzt ist er gestorben. (picture alliance / Photoshot)

Er sei am Sonntag im Alter von 70 Jahren gestorben, teilte die Band mit. Burke sei nicht nur Schlagzeuger, sondern "der Herzschlag von Blondie" gewesen, schrieben Blondie-Leadsängerin Debbie Harry und Gitarrist Chris Stein.

Clem Burke war an jedem Album von Blondie beteiligt. Die 1974 in New York gegründete Band gilt als Pionier der US-amerikanischen New-Wave- und Punkbewegung der späten 1970er. Zu den bekanntesten Hits zählen "Heart of Glass", "One Way or Another" und "The Tide Is High". 1982 löste sich die Band auf, kehrte aber 1999 mit dem Welthit "Maria" zurück.

