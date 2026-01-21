Die US-Streitkräfte haben schon eine ganze Reihe von Tankern aufgebracht (Archivbild). (picture alliance / Associated Press / Uncredited)

Das Schiff mit dem Namen "Sagitta" habe sich der von Präsident Trump verhängten Blockade für sanktionierte Tanker widersetzt, teilte das für die Region zuständige Südkommando des US-Militärs mit. Dem Kommando unterstehen in der Karibik fast ein Dutzend Kriegsschiffe und Tausende von Soldaten.

Die USA haben in den vergangenen Wochen bereits mehrere Tanker unter ihre Kontrolle gebracht. Bei den bisher abgefangenen Schiffen handelte es sich entweder um Schiffe, die ‍unter US-Sanktionen ​standen, oder um Teile einer Schattenflotte. Diese verschleiern ihre Herkunft, um Öl ​von wichtigen sanktionierten Produzenten wie dem Iran, Russland oder Venezuela zu transportieren.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.