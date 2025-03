Weltweite Projekte

USAID soll Mitte des Jahres aufgelöst werden (IMAGO / SOPA Images / IMAGO / Pavlo Gonchar / SOPA Images)

Das hat Außenminister Rubio dem US-Kongress in Washington offiziell mitgeteilt. Nach seinen Angaben sollen einige Aufgaben der Behörde künftig im Ministerium betreut werden. Alle Projekte, die nicht mit den Zielen der US-Regierung übereinstimmten, würden beendet. Rubio erklärte, die Entwicklungshilfe-Behörde habe zu hohe Kosten und zu geringen Nutzen erzeugt.

USAID waren bereits kurz nach dem Regierungswechsel in Washington die finanziellen Mittel gekürzt worden. Bis dahin zählte sie zu den größten Organisationen ihrer Art weltweit. Sie war unter anderem maßgeblich an der Behandlung von AIDS-Infizierten und -Erkrankten in zahlreichen armen Ländern beteiligt. Auch in Kriegs- und Krisenregionen führte sie regelmäßig Projekte durch.

