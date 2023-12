Ukraine-Krieg

US-Experten erwarten Ausweitung der russischen Angriffe

Nach den jüngsten verheerenden Luftschlägen auf die Ukraine mit vielen Toten und Verletzten erwarten US-Experten eine weitere Ausweitung der russischen Angriffe. Dadurch wolle Moskau die ukrainische Moral schwächen werden, heißt es in einem Bericht des "Institute for the Study of War" mit Sitz in Washington.