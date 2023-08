Der US-Moderator Bob Barker bei einer der letzten Aufzeichnungen der Sendung "The Price is Right" im Jahr 2007 (imago / ZUMA Press)

Nach Angaben seines Sprechers starb er im Alter von 99 Jahren in seinem Haus in Hollywood. Barker hatte von 1972 an über Jahrzehnte hinweg unter anderem die Ratesendung "The Price is Right" moderiert, die in Deutschland unter dem Titel "Der Preis ist heiß" produziert wurde. 2007 trat er dort zuletzt auf.

Im Laufe seiner Karriere wurde Barker mit 19 Emmys ausgezeichnet - dem bedeutendsten Fernsehpreis in den USA. Außerdem wurde er mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood geehrt.

