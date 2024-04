US-Finanzministerin Yellen in China (Andy Wong / AP POOL / AP / Andy Wong)

Die direkte und indirekte staatliche Unterstützung führe zu Überkapazitäten. Diese überstiegen die Nachfrage im In- und Ausland deutlich, erklärte Yellen im südchinesischen Guangzhou. Sie betonte, den USA sei an einer gesunden Wirtschaftsbeziehung zu China gelegen. Das erfordere jedoch gleiche Wettbewerbsbedingungen sowie eine offene und direkte Kommunikation in Bereichen, in denen man nicht einer Meinung sei. Dazu gehöre auch die Frage der industriellen Überkapazitäten, sagte Yellen. - Dieser Punkt bereitet auch in Deutschland manchen Wirtschaftszweigen Sorgen, die mit den heruntersubventionierten Preisen nicht konkurrieren können.

Die amerikanische Finanzministerin hält sich bis Dienstag in China auf. Unter anderem sind Treffen mit Regierungschef Li Qiang und Zentralbankchef Pan Gongsheng geplant.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.