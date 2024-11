Arbeitskampf

Die Boeing 777X (imago)

Der Konzern bietet nun eine Einkommenserhöhung von 38 Prozent über eine Laufzeit von vier Jahren sowie eine einmalige Bonuszahlung von 12.000 Dollar an. Die zuständige Sektion der Gewerkschaft IAM, die mehr als 33.000 streikende Boeing-Beschäftigte in der Gegend von Seattle vertritt, empfiehlt die Annahme dieses Angebots. Am Montag sollen die Gewerkschaftsmitglieder darüber abstimmen.

Die Boeing-Arbeiter hatten im vergangenen Jahrzehnt mehrere Nullrunden akzeptiert und wollten nun eine deutliche Erhöhung erreichen. Durch den am 13. September begonnenen Streik wurde die Produktion von Boeings Bestseller-Modell 737 sowie des Langstreckenjets 777 gestoppt. Der bereits mit Problemen kämpfende Konzern geriet dadurch noch stärker unter Druck.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.