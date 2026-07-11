Atomprogramm

Mehrere Nuklearanlagen, hier in Isfahan, wurden im Krieg beschädigt. (AFP / -)

Das Institute for Science and International Security in Washington teilte mit, in den vergangenen Wochen seien entsprechende Aktivitäten zu beobachten gewesen. Dabei geht es um einen Militärkomplex in der Nähe von Teheran. Der Iran wird verdächtigt, dort technische Ausrüstung für Atomwaffen zu entwickeln. Der Komplex war zu Beginn des Krieges durch amerikanische und israelische Luftangriffe beschädigt worden.

Der Sender CNN berichtete, die Internationale Atomenergiebehörde sehe hingegen derzeit keine verdächtigen Aktivitäten an iranischen Nuklearanlagen.

Im Rahmenabkommen mit den USA hat sich der Iran verpflichtet, auf die Entwicklung von Atomwaffen zu verzichten. Die Vereinbarung gilt derzeit aber als brüchig.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.