Israels Vorgehen im Libanon sorgt zunehmend für Kritik aus Washington. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Abdul Kader Al Bay)

Dies sei der Regierung mitgeteilt worden, wie die "Washington Post" unter Berufung auf hochrangige Beamte meldet. Israel scheine entschlossen zu sein, seine Militäroperationen gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon fortzusetzen. Zu dem von den USA und dem Iran vereinbarten Rahmenabkommen gehört jedoch eine Waffenruhe auch im Libanon.

Zwischen den USA und Israel gibt es wegen des Vorgehens in Nahost zunehmend Spannungen. US-Präsident Trump kritisierte zuletzt öffentlich den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu. Beide sollen sich laut Berichten zudem in Telefonaten gestritten haben.

Gestern hatten Israel und die Hisbollah eine Waffenruhe verkündet. Die libanesische Nachrichtenagenur NNA meldet heute allerdings eine israelische Angriffe im Süden des Landes. Dabei seien mindestens fünf Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.