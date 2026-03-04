Die Zahl der vom Iran abgefeuerten Raketen hat nach US-Angaben abgenommen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Abbas Hassan)

Der amerikanische Generalstabschef Caine sprach in Washington von einem Rückgang um 23 Prozent allein in den vergangenen 24 Stunden. Die Zahl der eingesetzten Drohnen sei um 73 Prozent zurückgegangen. Insgesamt bezifferte Caine die Zahl der von Iran seit Kriegsbeginn am Samstag abgefeuerten Waffen auf mehr als 500 ballistische Raketen und über 2000 Drohnen. Zugleich kündigte der Generalstabschef eine Ausweitung der US-Angriffe auf den Iran an. Im Pentagon wurde ferner darauf verwiesen, dass Berichte über einen amerikanischen Beschuss einer Mädchenschule im Süden des Iran geprüft würden. Von israelischer Seite hieß es, dass der Flughafen Mehrabad in Irans Hauptstadt Teheran attackiert worden sei. Dort seien Verteidigungs- und Aufklärungssysteme außer Gefecht gesetzt worden. Auch andere Teile Teherans waren erneut Ziel israelischer Angriffe. In Israel wurde der Großraum Tel Aviv parallel mit Raketen aus dem Iran und dem Libanon attackiert, die abgefangen worden seien. In mehreren Gebieten gingen Trümmer nieder. Vor der Türkei wurde heute eine ballistische Rakete aus dem Iran abgefangen. Das Verteidigungsministerium in Ankara teilte mit, dass die Rakete im östlichen Mittelmeer von dort stationierten NATO-Luftabwehrsystemen unschädlich gemacht worden sei.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.