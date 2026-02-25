Migrationspolitik

Migration vor ihrer Abschiebung aus den USA (Archivbild). (dpa-picture-alliance/Rob Schumacher)

Ein Bundesrichter in Boston ⁠erklärte die Praxis für rechtswidrig, Ausländer ohne Aufenthaltsrecht im Eilverfahren in Drittstaaten abzuschieben. Die Betroffenen hätten so kaum Möglichkeiten, Schutz vor Verfolgung oder Folter geltend zu machen, hieß es. Der Richter setzte das Inkrafttreten des Urteils für 15 Tage aus, um der Regierung angesichts der Bedeutung des Falls Zeit für ⁠eine Berufung ⁠zu geben.

Das US-Heimatschutzministerium hatte ⁠festgelegt, dass Migranten auch in Länder abgeschoben ⁠werden können, die in ihren ursprünglichen ‌Ausweisungsbescheiden nicht genannt wurden – etwa in den Südsudan, nach Libyen oder El Salvador. Dagegen hatte es eine Sammelklage gegeben. Das Urteil ist nach jenem zu den Zöllen ein weiterer juristischer Rückschlag für Präsident Trump.

