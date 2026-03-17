Klage von Ärzteverbänden

Die Impf-Empfehlungen in den USA werden vorerst nicht reduziert (Archivbild). (imago / Zuma Wire / Ringo Chio)

Das Bundesgericht in Massachusetts teilte zur Begründung mit, die Regierung missachte wissenschaftliche Methoden. Das Gesundheitsministerium will anstatt 17 nur noch 11 Immunisierungen bei Kindern empfehlen. Geklagt hatten mehrere Ärzteverbände. Der Verband der Kinderärzte nannte die Entscheidung des Gerichts historisch. Das Gesundheitsministerium erwartet nach Angaben eines Sprechers, dass die Entscheidung in der nächsten Instanz wieder aufgehoben wird.

Gesundheitsminister Kennedy gilt als Impfskeptiker und hatte einen Ausschuss mit der Überprüfung der mehr als 30 Jahre alten Regeln beauftragt.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.