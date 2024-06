Wegen Verschwörungserzählungen

Schuhe vor dem Kapitol in Washington, die an die Opfer des Massakers im Jahr 2012 an der Sandy Hook Elementary School erinnern sollen (imago / Xinhua)

Ein Gericht im US-Bundesstaat Texas hat verfügt, dass das persönliche Vermögen von Alex Jones liquidiert werden soll. Die Zukunft von Jones' Medienplattform Infowars blieb dagegen ungewiss: Der Insolvenzfall von Jones' Unternehmen wies das Gericht ab.

Die Opfer und Familien des Massakers an der Sandy Hook Elementary School hatten den Verschwörungserzähler Jones auf Schadenersatz in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar verklagt. Jones hatte behauptet, das Massaker habe nie stattgefunden. Im Jahr 2012 hatte ein Amokläufer im US-Bundesstaat Conneticut 20 Kinder und sechs Lehrkräfte an der Sandy Hook-Schule erschossen. Die Tat gilt als eine der schwersten dieser Art in der Geschichte der USA.

