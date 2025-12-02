Treffen in Moskau

Der US-Sondergesandte Witkoff (l) und Russland Präsident Putin wollen heute in Moskau über ein Ende des Ukrainekriegs sprechen. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Gavriil Grigorov)

Nach Angaben von Kreml-Sprecher Peskow soll es am Nachmittag stattfinden. Zuletzt hatten die USA und die Ukraine Vorschläge erarbeitet, die Putin als mögliche Grundlage für Verhandlungen bezeichnete. Gleichzeitig bekräftigte Putin seine Forderungen. Russland verlangt unter anderem die Abtretung der annektierten Halbinsel Krim und der gesamten Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson. Außerdem soll die Ukraine auf eine Nato-Mitgliedschaft verzichten. Die USA haben Kiew im Gegenzug eine zehnjährige Sicherheitsgarantie in Aussicht gestellt. Die Ukraine lehnt die Forderungen als Kapitulation ab.

Politikwissenschaftlerin Sasse: Würde nicht von Friedensverhandlungen sprechen

Sie deutete es zudem als kein gutes Zeichen, dass US-Außenminister Rubio nicht an den Gesprächen in Moskau beteiligt sei. Er habe sich zuletzt für Sicherheitsgarantien für die Ukraine stark gemacht.

