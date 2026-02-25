Pendel-Diplomatie

Für die USA als Verhandler unterwegs: Der Schwiegersohn von Präsident Trump, Kushner (l.), und der Sonderbeauftragte Witkoff (AFP / ODD ANDERSEN)

Aus Washington reisen dazu die Unterhändler Witkoff und Kushner an. Die iranische Delegation unter Leitung von Außenminister Araghtschi traf bereits am Abend in der Schweiz ein. Die Verhandlungen werden indirekt über den Oman als vermittelnden Staat geführt. Vom Verlauf dürften auch weitere Entscheidungen von US-Präsident Trump abhängen, der Teheran zuletzt offen mit einem baldigen militärischen Eingreifen gedroht hatte.

Unabhängig davon wollen sich Witkoff und Kushner auch mit dem ukrainischen Chefunterhändler Umerow treffen. Hierbei sollen nach Angaben aus Kiew auch trilaterale Gespräche unter Einbeziehung Russlands vorbereitet werden, die Anfang März folgen sollen. Die Ukraine lehnt bislang insbesondere Forderungen Moskaus nach umfangreichen Gebietsabtretungen ab.

