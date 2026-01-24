Naher Osten

Der Besuch folgt der Ankündigung Washingtons, mit der zweiten Phase des US-Plans für das Palästinensergebiet zu beginnen. Vorgesehen ist demnach, dass Israel alle militärischen Stellungen dort aufgibt und die Terrororganisation Hamas entwaffnet wird. Die Islamisten lehnen es ab, ihre Waffen abzugeben. Außerdem soll eine Übergangsverwaltung im Gazastreifen geschaffen werden. Eine internationale Truppe soll die Situation dort überwachen.
Der Küstenstreifen ist nach den zweijährigen Kämpfen nahezu vollständig zerstört.
