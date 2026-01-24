Naher Osten
US-Gesandte zu Gesprächen über Gazastreifen in Israel eingetroffen

In Israel sind zwei hochrangige Gesandte der US-Regierung eingetroffen, um mit Ministerpräsident Netanjahu über die Zukunft des Gazastreifens zu sprechen.

    Jared Kushner (l.) und Steve Witkoff (r.) winken in die Kameras.
    Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner (l.), und der Sonderbeauftragte Steve Witkoff (r.) (AFP / ODD ANDERSEN)
    Der Besuch folgt der Ankündigungs Washingtons, mit der zweiten Phase des US-Plans für das Palästinensergebiet zu beginnen. Vorgesehen ist demnach, dass Israel alle militärischen Stellungen dort aufgibt und die Terrororganisation Hamas entwaffnet wird. Die Islamisten lehnen es ab, ihre Waffen abzugeben. Außerdem soll eine Übergangsverwaltung im Gazastreifen geschaffen werden. Eine internationale Truppe soll die Situation dort überwachen.
    Der Küstenstreifen ist nach den zweijährigen Kämpfen nahezu vollständig zerstört.
    Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.