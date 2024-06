Nahost-Krieg

US-Gesandter Hochstein und der libanesische Parlamentspräsident Berri. (Parliament of Lebanon/dpa)

Nach einem Treffen mit dem libanesischen Parlamentspräsidenten Berri in Beirut sagte Hochstein, es sei möglich und im Interesse aller, den Konflikt in der israelisch-libanesischen Grenzregion schnell und diplomatisch zu lösen. Berri gilt als wichtiger Verbündeter der militant-islamistischen Hisbollah.

Der US-Gesandte Hochstein bemüht sich seit Monaten um ein Ende der Angriffe. Gestern hatte er sich bereits mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu getroffen.

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen infolge der Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober kommt es immer wieder zu gegenseitigem Beschuss und zu Luftangriffen auch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Die Hisbollah will die mit ihr verbündete Hamas unterstützen. Israel will erreichen, dass sich die Hisbollah wieder hinter den 30 Kilometer von der Grenze entfernten Litani-Fluss zurückzieht - so wie es eine UNO-Resolution von 2006 vorsieht.

