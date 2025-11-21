Washington
US-Gesundheitsminister Kennedy stellt wissenschaftlich widerlegte These zu Impfungen auf

US-Gesundheitsminister Kennedy hat die Gesundheitsbehörde angewiesen, eine wissenschaftlich widerlegte These zu Impfungen zu veröffentlichen.

    Kennedy sitzt hinter einem Mikrofon auf einer Pressekonferenz. Im Hintergrund ist eine US-Flagge zu sehen.
    US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy (imago | UPI Photo)
    Kennedy ließ die Behörde auf ihrer Internetseite schreiben, ein Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus sei nicht ausgeschlossen. Tatsächlich ist das Gegenteil durch großangelegte Studien der Wissenschaft belegt worden.
    Diese Forschungsergebnisse bezeichnete Kennedy in einem Interview mit der "New York Times" jedoch als Lüge.
    Die gemeinnützige Autismus-Wissenschafts-Stiftung in den USA reagierte entsetzt auf die Aussagen des Ministers. Kennedy verbreite verzerrte Informationen und glatte Lügen, die dem Stand der Wissenschaft widersprächen.
