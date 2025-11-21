Washington

Kennedy ließ die Behörde auf ihrer Internetseite schreiben, ein Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus sei nicht ausgeschlossen. Tatsächlich ist das Gegenteil durch großangelegte Studien der Wissenschaft belegt worden.
Diese Forschungsergebnisse bezeichnete Kennedy in einem Interview mit der "New York Times" jedoch als Lüge.
Die gemeinnützige Autismus-Wissenschafts-Stiftung in den USA reagierte entsetzt auf die Aussagen des Ministers. Kennedy verbreite verzerrte Informationen und glatte Lügen, die dem Stand der Wissenschaft widersprächen.
Diese Nachricht wurde am 21.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.