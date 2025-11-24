US-Handelsminister Howard Lutnick spricht mit den amerikanischen Medien während des Treffens der EU-Handelsminister im Gebäude des Europäischen Rates in Brüssel. (Omar Havana/AP/dpa)

Lutnick sagte bei einem Treffen mit den Handelsministern der 27 EU-Staaten in Brüssel, erst wenn es einen ausgewogenen Ansatz gebe, werde Washington mit der Europäischen Union gemeinsam die Stahl- und Aluminiumfragen angehen. Handelskommissar Sefcovic versicherte, die EU-Gesetze zur Regulierung großer Digitalkonzerne würden geprüft. Allerdings richteten sich diese nicht gegen US-Unternehmen, sondern seien für alle Firmen gleichermaßen gültig.

In Brüssel laufen mehrere Verfahren gegen amerikanische Konzerne wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die europäischen Digitalregeln, darunter Meta, Apple und Google. Die US-Stahlzölle für Einfuhren aus der EU liegen nach wie vor bei 50 Prozent.

