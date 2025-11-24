Handelskommissar Sefcovic versicherte, die EU-Gesetze zur Regulierung großer Digitalkonzerne würden geprüft. Allerdings richteten sich diese nicht gegen US-Unternehmen, sondern seien für alle Firmen gleichermaßen gültig.
In Brüssel laufen mehrere Verfahren gegen amerikanische Konzerne wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die europäischen Digitalregeln, darunter Meta, Apple und Google. Die US-Stahlzölle für Einfuhren aus der EU liegen nach wie vor bei 50 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 24.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.