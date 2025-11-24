Brüssel

US-Handelsminister Lutnick verlangt Änderungen der EU-Digitalregeln im Gegenzug für niedrigere Stahlzölle

US-Handelsminister Lutnick hat in Brüssel Änderungen der europäischen Digitalregeln gefordert und im Gegenzug niedrigere Zölle auf Stahl in Aussicht gestellt. Lutnick sagte bei einem Treffen mit den Handelsministern der 27 EU-Staaten in Brüssel, erst wenn es einen ausgewogenen Ansatz gebe, werde man die Stahl- und Aluminiumfragen angehen.