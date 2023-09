Biochemische Sprache

Paul-Ehrlich-Preis an Immunforscher Dennis L. Kasper aus den USA. (Richard Groleau/Harvard Medical School/dpa)

Der 80-Jährige wird für die Entdeckung der biochemischen Sprache geehrt, "in der Darmbakterien unser Immunsystem erziehen", wie der Stiftungsrat der Paul-Ehrlich-Stiftung in Frankfurt am Main mitteilte . Damit habe er die Basis für die Behandlung von Autoimmunkrankheiten gelegt.

Die Darmflora spielt eine wichtige Rolle für das menschliche Immunsystem. Kasper entdeckte zwei besondere Moleküle, mit deren Hilfe die Darmmikrobe Bacteroides fragilis das Immunsystem ihrer Wirte dazu erzieht, maßvoll zu agieren und den eigenen Körper nicht anzugreifen. Als Erstem sei es ihm gelungen, solche Kommunikationskanäle im Organismus aufzudecken und zu zeigen, mit welchen Signalen Darmbakterien im Immunsystem für eine gesunde Balance zwischen Angriffslust und Entzündungsdämpfung sorgen, erklärte der Stiftungsrat. Dadurch habe er ein neues Forschungsfeld eröffnet, auf dem sich bereits konkrete Ansatzpunkte für die Behandlung schwerer Autoimmunkrankheiten abzeichnen.

Kasper forscht an der Harvard Medical School in Boston. Der Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis ist der renommierteste Medizinpreis Deutschlands. Die Preisverleihung findet am 14. März kommenden Jahres statt.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.