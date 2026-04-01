Das teilte das Innenministerium in Bagdad mit. Nach Angaben des US-Außenministeriums handelt es sich um eine Amerikanerin.
Wie es weiter heißt, wurde eine Person festgenommen, die mutmaßlich an der Entführung beteiligt ist. Die Person habe Verbindungen zu einer dem Iran nahestehenden Miliz.
Das US-Außenministerium betonte, man rate Amerikanern weiterhin, nicht in den Irak zu reisen beziehungsweise das Land unverzüglich zu verlassen.
Diese Nachricht wurde am 01.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.