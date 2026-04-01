Nahost
US-Journalistin im Irak entführt

Im Irak ist eine ausländische Journalistin entführt worden.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Das teilte das Innenministerium in Bagdad mit. Nach Angaben des US-Außenministeriums handelt es sich um eine Amerikanerin.
    Wie es weiter heißt, wurde eine Person festgenommen, die mutmaßlich an der Entführung beteiligt ist. Die Person habe Verbindungen zu einer dem Iran nahestehenden Miliz.
    Das US-Außenministerium betonte, man rate Amerikanern weiterhin, nicht in den Irak zu reisen beziehungsweise das Land unverzüglich zu verlassen.
    Diese Nachricht wurde am 01.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.