Washington

Das Repräsentantenhaus stimmte für den bereits vom Senat gebilligten Gesetzentwurf. Nun fehlt noch die Unterschrift von Präsident Trump, damit die 43-tägige Haushaltssperre endet. Regierungssprecherin Leavitt erklärte, dies könne kurzfristig geschehen.
Seit dem 1. Oktober werden Mitarbeiter von Bundesbehörden nicht mehr bezahlt, tausende Flüge wurden wegen Personalengpässen gestrichen und viele US-Amerikaner bekommen keine Lebensmittelhilfe mehr.
