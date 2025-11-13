Washington
US-Kongress stimmt für Ende von "Shutdown"

Der US-Kongress in Washington hat einen Übergangshaushalt verabschiedet, der den längsten sogenannten "Shutdown" in der Geschichte der Vereinigten Staaten beenden soll.

    Wegen des Shutdown ist das Besucherzentrum des US-Kapitols geschlossen (Archivbild vom 5. November 2025). (IMAGO / VCG / IMAGO)
    Das Repräsentantenhaus stimmte für den bereits vom Senat gebilligten Gesetzentwurf. Nun fehlt noch die Unterschrift von Präsident Trump, damit die 43-tägige Haushaltssperre endet. Regierungssprecherin Leavitt erklärte, dies könne kurzfristig geschehen.
    Seit dem 1. Oktober werden Mitarbeiter von Bundesbehörden nicht mehr bezahlt, tausende Flüge wurden wegen Personalengpässen gestrichen und viele US-Amerikaner bekommen keine Lebensmittelhilfe mehr.
    Diese Nachricht wurde am 13.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.