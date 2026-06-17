Moderna erwägt den Kauf von Werken, die das deutsche Unternehmen Biontech schließen will. (AP/ Bill Sikes)

Die Anlagen seien eine interessante Option, sagte der CEO von Moderna, Bancel, dem " Handelsblatt ". Voraussetzung dafür seien bessere Rahmenbedingungen für Pharmafirmen in Deutschland. Bancel erklärte, man führe derzeit Gespräche mit der Bundesregierung. Moderna prüft derzeit den Ausbau seiner Produktionskapazitäten in Europa. Bancel, der selbst aus Frankreich stammt, warnte vor einem Souveränitätsproblem, da es in Europa bald keine Produktionsstätten für mRNA-basierte Arzneimittel mehr geben werde.

Der auf mRNA spezialisierte Mainzer Konzern Biontech hatte bekanntgegeben, dass die drei Standorte in Deutschland geschlossen werden sollen. Insgesamt könnten bis zu 1.860 Stellen wegfallen.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.