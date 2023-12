Auszeichnung

International immer erfolgreicher: Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (picture alliance / dpa / Oliver Dietze)

Der Verband "Los Angeles Film Critics Association" zeichnete die 45-Jährige für ihre Rollen in "Anatomie eines Falls" und "The Zone of Interest" aus. Für die erste Produktion, ein französisches Justizdrama, hatte Hüller bereits am Freitag den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin gewonnen. Darin spielt sie eine Schriftstellerin, die angeklagt ist, ihren Mann im gemeinsamen Haus umgebracht zu haben.

Das britisch-amerikanische Drama "The Zone of Interest" handelt vom Leben eines KZ-Kommandanten, dessen Ehefrau Hüller spielt.

