Bildende Kunst

Die Frank-Stella-Retrospektive im Kunstmuseum Wolfsburg war von September 2012 bis Januar 2013 zu sehen (picture alliance / dpa)

Das berichten die "New York Times" und die "Washington Post" unter Berufung auf die Ehefrau. Stella gehörte zu den bedeutendsten US-Künstlern seiner Generation. Er erlangte insbesondere durch seine frühen minimalistischen Werke Berühmtheit. Bekannt wurde er Ende der 50er Jahre mit einer Serie von komplett schwarzen Gemälden. Später gewannen seine Bilder an Farbigkeit. Stella fertigte auch Reliefs und großformatige Skulpturen an.

