Als Komponist, Texter und Sänger erfolgreich in Hollywood: Alan Bergman (Imago / The Photo Access)

Ein Sprecher seiner Familie teilte mit, er sei gestern im Alter von 99 Jahren in seinem Haus in Los Angeles gestorben. Zusammen mit seiner Frau Marilyn schrieb Bergman Texte für einige der bekanntesten Komponisten der Welt. Die Songs wurden unter anderen von Frank Sinatra, Aretha Franklin, Michael Jackson und Barbra Streisand gecovert.

Die Bergmans gewannen drei Oscars: für "The Way We Were" aus dem gleichnamigen Liebesfilm mit Streisand und Robert Redford, "Windmills of Your Mind" aus dem Film "The Thomas Crown Affair" und für den Soundtrack zu Streisands Film "Yentl".

